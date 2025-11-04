Türkiye Bilişim Derneği tarafından bu yıl “Teknolojiyle Güçlenen Türkiye” temasıyla gerçekleştirilen Türkiye Bilişim Ödülleri, Ankara’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu’nun da katıldığı ödül töreninde, İnegöl Belediyesi geliştirdiği “Afet Çantası Mobil Uygulaması” ile finale kalarak Ankara ve Konya Büyükşehir Belediyelerinin ardından ilk 3’te yer aldı ve Başarı Ödülüne layık görüldü.

HERKES FAYDALANABİLİYOR

Depremlerin sık yaşandığı coğrafyada tüm yurtta vatandaşların faydalanabileceği bir uygulama olarak İnegöl Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün geliştirdiği Afet Çantası Mobil Uygulaması hem İnegöl hem de farklı şehirlerden kişiler tarafından halihazırda aktif olarak kullanılıyor.

İNEGÖL BELEDİYESİ İLK 3’TE YER ALDI

İnegöl Belediyesi’nin afet bilinci ve dijital teknolojiyi bir araya getiren bu yenilikçi çalışması, Türkiye’nin en prestijli bilişim platformlarından biri olan Türkiye Bilişim Ödülleri kapsamında finale kalan ilk üç proje arasında yer aldı. Ankara ve Konya Büyükşehir Belediyelerinin ardından bu özel uygulama ile ilk üçte yer bulan İnegöl Belediyesi’ni temsilen ödül törenine İnegöl Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Yusuf Baltacı katıldı.

TEKNOLOJİYİ İNSANIN HİZMETİNE SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Afet Çantası uygulaması ve alınan ödüle ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Afet anında doğru bilgiye ulaşmak ve hızlı hareket etmek büyük önem taşıyor. İnegöl Belediyesi olarak Afet Çantası Mobil Uygulaması ile de hem vatandaşların afet bilincini artırmayı hem de afet anında hayat kurtaracak dijital çözümleri yaygınlaştırmayı hedefledik. Biz bu uygulama ile teknolojiyi insana dokunan bir faydaya dönüştürmeyi hedefledik. Bugün Türkiye Bilişim Ödülleri’nde finale kalmak, bu hedefimizin toplumda karşılık bulduğunu göstermesi açısından bizim için büyük bir gurur. Daha dirençli bir toplum için teknolojiyi insanın hizmetine sunmaya devam edeceğiz.”

AFET ÇANTASI UYGULAMASI NEDİR?

Afet anında doğru bilgiye en hızlı şekilde ulaşmak hayat kurtarır. Bu anlayıştan yola çıkan İnegöl Belediyesi, vatandaşların afet öncesi hazırlık yapabilmesini, afet anında doğru adımları uygulayabilmesini ve afet sonrasında güvenli iletişim kurabilmesini sağlamak amacıyla Afet Çantası Mobil Uygulamasını geliştirdi. Uygulama sayesinde kullanıcılar; afet çantasında bulunması gereken malzemeleri planlayabiliyor, afet anında yapılması gerekenleri adım adım öğrenebiliyor, acil durum iletişim rehberini kolayca oluşturabiliyor. Ayrıca uygulamada yer alan otomatik güvenlik sistemi sayesinde, enkaz altında kalınması veya telefona ulaşılamaması durumunda kullanıcının konum bilgisi otomatik olarak yetkililerle paylaşılabiliyor. “Yaralı Bildir”, “Enkaz Bildir” ve “Kayıp Bildir” gibi özelliklerle de kullanıcılar, afet sonrası müdahaleyi hızlandıracak bilgileri doğrudan ilgili kurumlara iletebiliyor.