Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği Çocuklara Kitap Söyleşileri’ne yazar Kaan Elbingil konuk oldu. Nilüferli çocuklarla “Kardeş Mardeş Deme Bana” isimli kitabı üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştiren Elbingil, soruları da yanıtladı.

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü’nün düzenlediği Çocuklara Kitap Söyleşileri, yeni dönemin ilk buluşmasını gerçekleştirdi. Nilüferli çocukları, sevdiği yazarlarla buluşturan etkinliğin konuğu, “Kardeş Mardeş Deme Bana” isimli kitabıyla Kaan Elbingil oldu. Uğur Mumcu Sahnesi ve Tahtalı Ortaokulu’nda iki oturum halinde gerçekleştirilen buluşmaya Şehit Murat Alkan İmam Hatip Ortaokulu, Vahide Aktuğ Ortaokulu, Eşref Ergin Ortaokulu, Ali Durmaz Ortaokulu ve Tahtalı Ortaokulu’ndan 350’yi aşkın öğrenci katıldı. Nilüfer Belediye Başkan Vekili Remzi Çınar’ın da takip ettiği söyleşi, soru-cevap şeklinde gerçekleşti. Keyifli geçen söyleşide Elbingil, İstanbul’un eski dokusuna dokunan, neşesi ve tasasıyla sevgi dolu bir aileyi anlattığı kitabı üzerine konuştu. Söyleşiye, “Kardeş Mardeş Deme Bana” kitabını okuyarak gelen öğrenciler, Yazar Elbingil’e kitap ve yazarlık üzerine merak ettiği soruları sorabilmek için adeta yarıştı.

İlk romanı olan “Kardeş Mardeş Deme Bana”yı yazarken zaman zaman zorlandığını ancak çok keyif aldığını belirten yazar Kaan Elbingil, “Romanın konusu, tamamen hayal ürünü. Ancak yazarlar, hayal ürünü de yazsalar, karakterlere ya da hikâyenin bir yerine muhakkak kendi hayatlarından alıntılar koyar” diye konuştu.

Kitapta yer alan karakterlere yönelik gelen soruları da samimiyetle yanıtlayan Kaan Elbingil, yazarlık serüvenini de öğrencilerle paylaştı.

Söyleşinin sonunda Nilüfer Belediye Başkan Vekili Remzi Çınar, keyifli söyleşi için Kaan Elbingil’e teşekkür etti. Söyleşinin ardından Elbingil, “Kardeş Mardeş Deme Bana” kitabını etkinliğe katılan çocuklar için imzaladı.