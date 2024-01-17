Bozüyük Saffet Şeker İlkokulunda okuyan öğrenciler, polis ekipleriyle okulda bir araya gelerek güzel vakit geçirdiler.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yarı yıl tatili öncesi öğrencilerin keyifli zaman geçirmeleri için başlatılan “Dönem Sonu Faaliyet Haftası” çerçevesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler okul bahçesine getirilen motosiklet, trafik ekibi araçları ve toplumsal olaylarda kullanılan TOMA aracına binerek doyasıya eğlendiler. Araçlara binen öğrenciler siren çalıp, megafonla anons yaptılar. Gerçekleşen etkinlikte, polis amcalarıyla güzel vakit geçirdiklerini belirten çocuklar, büyüdüklerinde polis olmak istediklerini söylediler.