Kocaeli’de YKS’nin ikinci oturumu olan AYT başladı. Adaylar hayalini kurdukları bölümler için sınav salonlarında ter dökerken, aileleri de okul çevresinde bekleyerek çocuklarının sınav heyecanına ortak oldu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) başladı. Saat 10.15’te başlayan AYT için öğrencilere 180 dakika süre verildi. İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde sınava giren adaylar, görevlilerin kimlik ve belge kontrolünün ardından salona alındı. Adayların büyük hayaller ve heyecan içerisinde ter döktükleri sınav saatlerinde, aileleri de heyecanla çocuklarını bekledi. Okul önlerinde bekleyen bazı aileler çocukları için dua ederek, başarı temennilerinde bulundu.

Çocuğunu bekleyen velilerden Mustafa Oskay, "Oğlumu sınava getirdim. Kendisine başarılar diliyorum. Kocaeli’de ya da Sakarya, Yalova, İstanbul gibi yakın illerde endüstri mühendisliği tercih edebilir. Hedefi buydu. Biz de veli olarak ona destek verdik" dedi.