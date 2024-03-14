Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım desteği alan ailelerin sınava girecek çocuklarının (YKS) sınav giriş ücreti 590 TL’yi 41 karta yatırdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sosyal destek alan ailelerin 12. sınıfta okuyan çocuklarının sınav giriş ücretlerini 41 kartlarına yatırdı. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından 857 öğrenciye AYT ve TYT sınavları için eğitim desteği kapsamında toplam 505 bin 630 TL sınav ücreti desteği sağlandı.