İnegöl Fenerbahçeliler Derneği, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde İnegöl Fenerbahçeliler Derneği Hamamlı Ortaokulu'nda anlamlı bir etkinlik düzenledi.

İnegöl Fenerbahçeliler Derneği Başkanı İhsan Gönül, Yönetim Kurulu Üyeleri Nezahat Balkış, Hakan Sorguç, Atalay Kiremitçi, Doğan Temizkan, İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri İbrahim Çelebi ve İsmail Kayışlı'ının katıldığı etkinlikte, Dernek Başkanı İhsan Gönül 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlayarak, bu özel günde 14 okul öğretmeninin isimlerinin yazılı olduğu 14 ağacı okul bahçesine Okul Müdürü Mustafa Arı, öğretmenler ve öğrencilerle birlikte dikimini gerçekleştirdiler.