Bursa Öğretmen Akademisini başarıyla tamamlayan öğretmenler, dönem sonu sertifikalarını ünlü yazar Necip Tosun’un elinden aldı.

Bursa’da 2023-2024 eğitim öğretim yılı ikinci döneminde hayata geçen Bursa Öğretmen Akademisini başarıyla tamamlayan öğretmenler sertifikalarını aldı. Şubat ayından bu yana devam eden etkinliklere Prof. Dr. Mustafa Kara, Safiyüddin Erhan, Ali Ural, Osman Özbahçe, Celal Fedai, Ali Emre, Cemal Şakar ve Prof. Dr. Süleyman Uludağ gibi isimlerin de bulunduğu 20 yazar, şair ve akademisyen katıldı.

Bursa şehir kültürü, edebiyat, sanat, tarih ve sözlü gelenek gibi alanlarda tecrübe ve bilgi paylaşımı gerçekleştirilen atölye çalışmalarının da yer aldığı faaliyetlere üç yüzün üzerinde öğretmen katıldı. Edebiyat ve Şehir Kültür akademilerine devam eden öğretmenlerin "Akademi Belgesi" takdimleri Bursa Mevlevihanesi’nde gerçekleştirildi.

Öğretmenler belgelerini ünlü yazar Necip Tosun’un elinden aldı. Toplam 117 öğretmenin ’Akademi Belgesi’ almaya hak kazandığı tören hediye dağıtımı ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Bursa Öğretmen Akademilerinin ekim ayından itibaren yeni dönem faaliyetlerine başlayacağı öğrenildi.