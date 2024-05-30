Kamuda tasarruf tedbirleri birçok bakanklık tarafından uygulanmaya başlanmıştı.

Tasarruf kapsamına geçen bakanlıklardan biri de Karabük Safranbolu Milli Eğitim Bakanlığı oldu. Bakanlık, alınacak tedbirlere dair okullara bir yazı gönderdi. Gönderilen yazıda 'çay' ile ilgili alınan karar dikkat çekti.

Karabük Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilern yazıda; kamu binalarında su ısıtıcısı ve çay makinesi gibi cihazların kullanılmaması, konunun kurum amirleri tarafından hassasiyetle takip edilmesi, azami tasarruf tedbirlerine riayet edilmesi ve gerekli denetimlerin yapılması istendi.

Bakanlık tarafından gönderilen bu yazıya tepki gösteren Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası Bursa İl Temsilciliği şu ifadelere değindi;

"Kamuda tasarruf paketi kaymakamlık ve valilerin yarışına dönmüş durumda. Patronlara, meclise, saray bütçesine tasarruf diyemeyenler tasarrufu öğretmeni çay makinesini kaldırmakta buldu. İlk açıklanan tasarruf paketinde kamuda tasarruf paketi ile üç yıl boyunca kamuda sadece emekli olanların sayısı kadar tam artışına gidilmesi planlanmaktadır. Aynı zamanda Bakan Şimşek 'açıktan atama izinleri bütün kanununda belirlenecek destek personel sayısına belirli bir program dahil azaltmayı hedefliyoruz' dedi. Bu durum özellikle eğitim açısından son derece tebrik ederim milli eğitim bakanlığı verilerine göre resmi 68.000 oldu ve acil olarak en az 100.000 öğretmeni İslam ödememesi gerektiği koşullarla anlam bu karar eğitim öğretimi sağlıklı işlemesi açtıktan sonra yanlış bir uygulama olacaktır dedik fakat bugün enteresan bir olayla karşı karşıyayız. Karabük Safranbolu ilçesinde okullara gönderilen yazıda ısıtıcı ve çay makinesinin kullanılmamasını isteniyor, fıkra gibi olay. Kamu emekçisi, asgari ücrete geçinen milyonlar lokma hale gelen ekmeğe dahi göz dikenler durur mu? öğretmenin çay makinesini göz dikmişler. Kamuda tasarruf değil, eşit bölüşüm ve halk için bütçe istiyoruz. Anayasanın ve yasaların tanınmadığı; adil bir bölümünün olmadığı, bir düzende tasarruf halka yönelik hizmetsizliğe ve işsizliğe dönüşüyor, kabul etmiyoruz."