Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Şampiyonası erkekler klasik yay kategorisi finalinde Kanadalı Eric Peters'ı 6-4 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.ANKARA (İGFA) - Milli okçu Mete Gazoz, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Kanadalı rakibi Eric Peters'i yenerek şampiyon oldu.

Almanyanın başkenti Berlin'de düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonasının erkekler klasik yay kategorisinde Mete Gazoz, yarı finalde karşılaştığı Brezilyalı Marcus D'Almeidayı 28-28, 29-29, 28-28, 27-28 ve 28-29 setler sonucu 6-3 mağlup ederek finale yükseldi.

Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Şampiyonası finalinde Eric Peters'i 6-4 yenerek altın madalya kazandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mete Gazoz'un dünya şampiyonluğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

"Olimpiyat Şampiyonluğu’ndan sonra Berlin’de düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası’nda da altın madalya kazanan Milli Okçumuz Mete Gazoz’u yürekten kutluyorum" diyen Bakan Yerlikaya, "Nice şampiyonluklara Mete, nice başarılara" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1688196376931237888

BAKAN BAK: ALEMDE TEKSİN

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak da, Gazoz'un dünya şampiyonluğunu, "Oklar seksin, alemde teksin" diyerek kutladı.