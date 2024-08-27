Geçtiğimiz günlerde Instagram’a karşı uygulanan kapatma yaptırımı sonrasında Türkiye’de TikTok’un da kapatılacağı iddiaları gündeme bomba gibi düştü.BURSA (İGFA) - Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin İran’ın başkenti Tahran’da bir suikast sonrası hayatını kaybetmesinin ardından Instagram, Türkiye’de Heniyye için taziye mesajı yayınlayan hesaplara kısıtlama getirdiği gerekçesiyle erişime engellenmişti. Bir hafta süren erişim engelinin ardından Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Instagram’ın anlaşmaya vardığı duyurularak platform yeniden erişime açılmıştı.

SIRA TİKTOK’TA MI?

Günlerce eleştirilen Instagram kararı sonrası TikTok ile ilgili yeni bir iddia da gündeme bomba gibi düştü. TikTok’un Türkiye’de kalıcı olarak erişime kapatılacağı iddia edildi. Yetkili kurumlardan ise konu ile ilgili açıklama gelmedi.

SOSYAL MEDYA PLATFORMLARI KENDİLERİNİ DEVLETLERDEN BÜYÜK GÖRÜYOR

TikTok’un Türkiye’de erişime kapatılacağı iddialarına ilişkin Herkes Duysun’a konuşan Sosyal Medya Uzmanı A. Erkan Karaca, sosyal medyanın denetlenmeye ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, “Sosyal medya platformları, çok ucuz propagandalar ve manipülasyonlarla kitleleri harekete geçirebiliyor. Artık dünyada siyasetin bir bölümü bile buradan dizayn ediliyor. Öte yandan sosyal medya organizasyonları ile hükümet ve yargı darbeleri yapılıyor. Sosyal medya platformları kendilerini artık devletlerden büyük görmeye başladı. Bir noktada devletlerin de buna bir cevap vermeleri gerekiyor.” dedi.

“KAPATMAK ÇÖZÜM DEĞİL”

Instagram, X, TikTok gibi sosyal medya uygulamalarının doğru kullanıldıklarında çok yararlı hale dönüşebileceğini kaydeden Karaca, yanlış kullanıldığında ise felaketlere yol açabileceğini ifade etti. Karaca, “Dünyada birçok sosyal medya platformu var. Bunlardan küreselleşen en önemli platformlar Facebook, Instagram, X ve TikTok. Hepsinin farklı kitlesi var, farklı tarzı var. Mesela kapatılacağı iddialarıyla gündemde olan TikTok ahlaksızlığı yaygınlaştırdığı gerekçesiyle bu iddiaların hedefi oldu. Bir platforma tarz kazandıran kullanıcılardır. Önemli olan bu kullanıcıyı bilinçlendirmek, şuur kazandırmak. Yoksa platform kapatılsa da aynı yayınlar başka platformlara kayacak, mesela Facebook veya Instagram TikTok’a dönüşecek. Instagram bir hafta kapalı kaldı fakat birçok kişinin story görüntülenmelerinde düşme dahi olmadı. Çünkü insanlar VPN kullanarak girdiler, yine girdiler Instagram’a. O yüzden kapatmak çözüm değil. Çözüm, kullanıcıyı bilinçlendirmek. Ortada toplumsal bir rahatsızlık varsa, doğru plan ve stratejilerle hem mevcut hem de potansiyel sosyal medya kullanıcıları bilinçlendirilmeli.” ifadelerini kullandı.