İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde hazırlanan ‘TÜBİTAK 4006-C Bilim Fuarları Festivali’ projesi, Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-5 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleştirildi. Gençlerin bilimsel çalışmalarını ve özgün tasarımlarını sergilemek amacıyla düzenlenen festivalde, projeler ilgi gördü. İzmir genelindeki 190 bilim fuarında, öğrenciler tarafından sergilenen yaklaşık 4 bin proje arasından seçilen 50 tasarım projesi, oluşturulan stantlarda ziyaretçiyle buluştu. 16 ve 17 Haziran 2026 tarihlerinde ziyarete açık olan festival süresince, öğrenci tasarım projelerinin sergilenmesinin yanı sıra bilimsel uygulama ve deney alanları da oluşturuldu.

Programda konuşan İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlker Erarslan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak öğrencilerin çok yönlü gelişimlerini destekleyen eğitim çalışmalarını, projeleri, bu tür fuarları ve etkinlikleri çok önemsediklerini belirtti. Sözlerini sürdüren Eraslan, "Çocuklarımızı sadece akademik başarısına endeksli bir bakış açısıyla değerlendirerek onlara yön vermeyi hedeflemiyoruz. Sanatla, bilimle, sosyal ve kültürel alanlardaki çok yönlü gelişimlerinin onlara daha büyük bir katma değer katacağına inanıyoruz. Günümüzde teknolojinin ve bilimin, ülkeler arasında ciddi bir rekabet oluşturup yarıştığı bir süreçte öğrencilerimizin de bu tür çalışmaların içerisinde yer alması ülkemizin geleceği açısından büyük önem arz ediyor. Bu ve buna benzer çalışmaların içerisinde öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin heyecanını görmek, buna tanıklık etmek de bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor."

Konuşmanın ardından, festivale katkı sunan danışman öğretmenlere teşekkür belgeleri takdim edildi. Programın devamında gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekiminin ardından protokol üyeleri ve katılımcılar kurdele kesme töreninin ardından fuar alanını ziyaret etti. Stantları gezen davetliler, sergilenen projeler hakkında öğrencilerden ve danışman öğretmenlerden bilgi aldı. Programa, İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlker Erarslan, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Doç. Dr. Özden Ölmez Ceylan, eğitim yöneticileri, danışman öğretmenler, veliler ve çok sayıda öğrenci katıldı.