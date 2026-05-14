Yetiştirdiği milli sporcularla Türkiye'ye önemli başarılar kazandıran belediyenin milli tekvandocusu Hatice Kübra İlgün, Avrupa Şampiyonası'nda bir kez daha kürsüye çıkmayı başardı. 11-14 Mayıs tarihleri arasında Münih'te düzenlenen Avrupa Taekwondo Şampiyonası'nda Türkiye ve Yıldırım'ı temsil eden milli sporcu Hatice Kübra İlgün, 57 kiloda Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Avrupa şampiyonluğunun yanı sıra olimpiyat madalyası da bulunan başarılı sporcu, elde ettiği dereceyle hem ülkemize hem de Bursa'ya büyük gurur yaşattı.

Spora tam destek

Başarılı sporcuyu tebrik eden Oktay Yılmaz, Yıldırım Belediyesi olarak spora ve genç sporculara destek vermeyi sürdüreceklerini belirtti. Başkan Yılmaz açıklamasında, 'Hatice Kübra İlgün, azmi, disiplini ve başarılarıyla gençlerimize örnek olmaya devam ediyor. Avrupa Taekwondo Şampiyonası'nda elde ettiği bronz madalya hepimizi gururlandırdı. Yıldırım Belediyesi olarak sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz. Milli sporcumuzu yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum' ifadelerini kullandı.