Nilüfer Belediyesi Sanat Atölyeleri bünyesinde düzenlenen Resim Atölyeleri Sergisi, düzenlenen törenle ziyarete açıldı. Yetişkin katılımcıların farklı üsluplarda, çeşitli malzeme ve ifade biçimlerini kullanarak gerçekleştirdikleri çalışmaları bir araya getiren sergi, ziyaretçilerden büyük beğeni aldı.

Sanat Nilüfer'in temel taşı

Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ndeki açılış töreninde konuşan Nilüfer Belediye Başkan Vekili Ali Sezgin, kültür ve sanatın Nilüfer'in kimliğindeki önemine dikkati çekti. Sanat atölyelerini bu anlayışın en somut yansıması olarak nitelendiren Sezgin, 'Burada yalnızca teknik öğretilmiyor; insanlar kendi ifadesini, kendi yolunu buluyor. Bugün açılışını yaptığımız sergi de tam olarak böyle bir yolculuğun ürünüdür' dedi.

Nilüfer'de herkesin sanatla nefes aldığı ve kendini özgürce ifade ettiği bir ortam oluşturmak için çalıştıklarını belirten Sezgin, 'Resim atölyelerimizde bir yıl boyunca üreten 106 katılımcımızın çalışmaları bu salonda buluştu. Farklı üsluplar, farklı malzemeler ve bakışlar Ama hepsinin arkasında ortak bir şey var; haftalarca süren bir deneme, bir keşif ve cesaret. Farklı yaş gruplarından katılımcılarımızın ortaya koyduğu bu güzel seçki, ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu gösteriyor' ifadelerini kullandı.

Başkan Vekili Sezgin konuşmasının ardından eğitmenler Büşra Şen, Lale Aghayeva Ürek, Lütfü Kuzu, Sabriye Düvenci ve Zekiye Doğan'a emekleri için teşekkür belgesi verdi.

17 Mayıs'a kadar ziyarete açık

Teknik anlatımların yanı sıra bireysel yaklaşımların izlerini taşıyan eserlerin yer aldığı sergi, 17 Mayıs tarihine kadar sanatseverler tarafından ziyaret edilebilecek