Öztürk, Türkiye'de şiddettin meşrulaştırıldığı ve özendirildiğine dikkat çekerek, "Bütün bu medyatik bombardımanın kaçınılmaz bir sonucu olarak şiddet, okul duvarlarını aşmış durumda" ifadelerini kullandı.

İnegöl’de bir okul müdürünün 11 yaşındaki öğrenci M.K.'yı yere iterek darp ettiği görüntüler kamuoyunda ciddi tepkilere neden oldu. Görüntüleri değerlendiren Saadet Partisi İlçe Başkan Yardımcısı ve Belediye Meclis Üyesi Özgür Öztürk, Türkiye'de yaygınlaşan şiddet unsurlarına dikkat çekti.

Yaşanan olayı, şiddeti besleyen bu unsurların bir sonucu olarak değerlendiren Öztürk, "Türkiye'de yaygınlaşan şiddeti besleyen kültürel ve medyatik iklimi dönüştürmeden, toplumda ve okulda şiddeti kalıcı olarak önlemek mümkün görünmüyor" dedi.

Özgür Öztürk açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

DİZİLER, GÜNDÜZ KUŞAĞI, İNTERNETİN SINIRSIZ DÜNYASI, HABER BÜLTENLERİ..

“Türkiye, son yıllarda giderek daha görünür hale gelen ve okullara kadar sirayet eden bir şiddet gerçeğiyle karşı karşıya. Bu olgu, artık sadece suç sayfalarının konusu olmaktan çıkmış, televizyon dizilerinin senaryolarına (TRT dizileri dahil), haber bültenlerinin diline, gündüz kuşağı programlarının üslubuna, internetin sınırsız dünyasındaki içeriklerine ve nihayetinde okul bahçelerine kadar uzanmış durumda. Şiddetin bu derece "normalleşmesi" ve yaygınlaşması, toplumsal sağlığımız açısından ciddi bir tehdit oluşturuyor.”

SUNUM TARZI, ŞİDDETİN TOPLUMSAL HAFIZADAKİ YERİNİ PEKİŞTİRİYOR

“Özellikle son dönemde popüler olan birçok dizide, şiddet bir çatışma çözme aracı, hatta karakter gelişiminin bir parçası olarak sunulabiliyor. Aile içi şiddet, psikolojik baskı, fiziksel mücadeleler sıklıkla işlenen temalar arasında. Haberlerde şiddet içeren olaylar, bazen sansasyonel bir dille, bazen ayrıntılı ve tekrarlayan görüntülerle verilebiliyor. Bu sunum tarzı, toplumda bir korku iklimi oluşturmanın yanı sıra, şiddetin toplumsal hafızadaki yerini pekiştiriyor.”

GENÇLER ÜZERİNDE DERİN ETKİLER BIRAKIYOR

“Gündüz kuşağı ve diğer tartışma programlarında sıklıkla görülen yüksek sesli, aşağılayıcı, ötekileştirici ve çatışmacı söylemler, sözlü şiddetin adeta meşrulaştırıldığı bir zemin hazırlıyor. İzleyici, fikir ayrılıklarının ancak bu tür bir üslupla çözülebileceği yanılgısına kapılabiliyor. Ve internet, şiddet içeriğine ulaşmanın en kontrolsüz yolu. Siber zorbalık, nefret söylemi, şiddet temalı oyunlar ve videolar, özellikle gençler ve çocuklar üzerinde derin etkiler bırakıyor.”

DERS ÇIKARMANIN ZAMANI GELDİ

“Bütün bu medyatik bombardımanın kaçınılmaz bir sonucu olarak şiddet, okul duvarlarını aşmış durumda. Akran zorbalığı fiziksel ve dijital boyutlarıyla artıyor. Öğrenciler arasındaki anlaşmazlıklar, medyada gördükleri kalıplarla çözülmeye çalışılabiliyor. Maalesef bu defa İnegöl’ün gündemine ise şiddet uygulayan bir öğretmen portresi düştü. Her kesimden büyük tepki alan bu üzücü olaydan artık ders çıkarmanın zamanı gelmedi mi?”

ŞİDDETİ BESLEYEN KÜLTÜREL VE MEDYATİK İKLİM DÖNÜŞTÜRÜLMELİ

“Türkiye'de yaygınlaşan şiddeti besleyen kültürel ve medyatik iklimi dönüştürmeden, toplumda ve okulda şiddeti kalıcı olarak önlemek mümkün görünmüyor. Çözüm, iletişimi, diyaloğu, empatiyi ve şiddetsiz çatışma çözümünü merkeze alan, önce ahlak ve maneviyat ilkesini benimseyen kapsayıcı bir eğitim ve kültür seferberliğinden geçiyor. Geleceğimizi inşa ettiğimiz okulların ve evlerin, şiddetin değil, barışın ve karşılıklı saygının öğrenildiği mekanlar olması için hep birlikte çaba göstermek, artık bir tercih değil, zorunluluktur. Artık hiçbir hane ve kurumda böylesi şiddet vakalarıyla karşılaşmamayı ümit ediyor, İnegöl halkımızı sevgi ve saygıyla selamlıyoruz.”