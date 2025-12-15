İnegöl'de büyük infiale neden olan eleştirilerin hedefi haline gelen Ömer Osman Çağlayan Ortaokulu Müdür Vekili Mustafa Çevik, İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü tarafından görevinden uzaklaştırılarak eski okulu Alanyurt Ortaokulu'na gönderildi.

Bu sabah öğrencilerin okula girmeden önce toplandıkları okul bahçesinde, düzene uymadığı gerekçesi ile önce bağırıp sonrada itekleyerek yere fırlattığı öğrenci nedeniyle soruşturma açılan okul Müdürü Mustafa Çevik hakkında soruşturma açılmıştı.

Apar topar toplanan komisyon yaptığı ilk inceleme sonrası okul müdürünün görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam edeceği, olayın nedeni hakkında bahçede bulunan çocuklar ile, öğretmen ve velilerden bilgi toplanacağı da gelen bilgiler arasında.

