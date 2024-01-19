Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde okul öncesi velilerine seminer verildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Türk Dili Bölüm Başkanlığı Öğretim Görevlisi Dr. Sabanur Yılmaz, Balahatun Anaokulunda ‘Çocuk Edebiyatına Yakından Bakmak’ konulu seminer verdi. Öğretim Görevlisi Dr. Yılmaz, velilere yönelik gerçekleşen seminere kitaplardan örnekler vererek başladı. Okul öncesi eğitimde referans alınması gereken edebi kitaplar üzerine verimli bir söyleşi olarak gerçekleşen program sonunda Balahatun Anaokulu idarecileri ve veliler Dr. Yılmaz’a teşekkür ettiler.