İlk belirlemelere göre, yaralanan öğrencilerden 8’inin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza, 10 S 0026 plakalı okul servisi ile 35 BOL 861 kupa ve 35 AUL 472 dorse plakalı tırın çarpışması sonucu meydana geldi. Serviste 27’si öğrenci olmak üzere toplam 29 yolcu bulunduğu öğrenildi. Çift taraflı yaşanan kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralı öğrenciler çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, yetkililer kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını açıkladı.

Balıkesir Valisi Ustaoğlu: "8 öğrencimizin durumu ağır"

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, kazanın ardından sosyal medyasından yaptığı ilk açıklamada yaralı 8 öğrencinin durumlarının ağır olduğunu bildirdi. Vali Ustaoğlu kazaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Balıkesir merkez Pamukçu mevkiinde bugün sabah 08.53 sıralarında 27’si öğrenci, toplam 29 yolcunun bulunduğu okul servis aracının bir tırla çarpışması sonucu çift taraflı trafik kazası meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre 8 öğrencimizin durumu ağırdır. Tüm öğrencilerimiz hastanelere sevk edilmiş olup gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir.”