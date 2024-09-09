Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, 10 yaşındaki Yusuf Çakır'ın kaykayıyla yolun karşısına geçerken servis aracının altında kalarak hayatını kaybettiği kaza meydana geldi.

Yusuf, okuluna başlamadan önce yaşadığı bu trajik olayda, servis aracının altında kalmış ve sürücü çevredeki uyarılara rağmen olay yerinden ayrılmış.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yusuf'u hastaneye kaldırmış, ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Kazayla ilgili olarak servis şoförü ve kazadan sonra olay yerine giden iki kişi adliyeye sevk edilmiştir.

Yusuf Çakır'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından evinin önüne getirilmiş ve bugün ikindi vakti Yunuseli Hüseyin Kanalıcı Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecektir.