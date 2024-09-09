Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, 10 yaşındaki Yusuf Çakır'ın kaykayıyla yolun karşısına geçerken servis aracının altında kalarak hayatını kaybettiği kaza meydana geldi.

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Yusuf, okuluna başlamadan önce yaşadığı bu trajik olayda, servis aracının altında kalmış ve sürücü çevredeki uyarılara rağmen olay yerinden ayrılmış.

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Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yusuf'u hastaneye kaldırmış, ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Kazayla ilgili olarak servis şoförü ve kazadan sonra olay yerine giden iki kişi adliyeye sevk edilmiştir.

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Yusuf Çakır'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından evinin önüne getirilmiş ve bugün ikindi vakti Yunuseli Hüseyin Kanalıcı Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecektir.

Kaynak: İHA