Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Eyüpsultan Belediyesi Zabıta ekipleri okul önlerinde uygulamalarına başladı. Okul giriş çıkış saatlerinde denetim yapan ekipler, öğrencilerin güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçmeleri için denetim yapıyor.

Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul önlerindeki denetimlerine başladı. Zabıta ekipleri ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte özellikle ilk ve ortaokulların önlerinde, yoğun trafiğin bulunduğu bölgelerde öğrencilerin okullara giriş ve çıkış saatlerinde uygulama yapıyor. Ekipler, minik öğrencilerin güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçmeleri, okullarına gitmeleri ve okullarından çıkarak evlerine ulaşmalarını sağlamak için görevlerini büyük bir titizlikle yapıyor. Bu uygulama sayesinde öğrenciler kendilerini güvende hissediyor, veliler ise uygulamadan kaynaklanan memnuniyetlerini dile getirerek zabıta ekiplerine teşekkür ediyor.