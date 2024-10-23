Kocaeli’de freni boşalan işçi servisinin okula giden anne ve kızına çarparak ölümlerine sebep olduğu kazayla ilgili görülen davada karar açıklandı. Kazada asli kusurlu bulunan şirketin genel müdürü 8 yıl, aracın şoförü ise 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kaza, 15 Eylül 2023’de saat 08.00 sıralarında Yeni Mahalle 1 Mart Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ümit O. idaresindeki 41 P 9013 plakalı işçi servisinin rampa aşağı indiği esnada freni boşaldı. Kontrolden çıkan araç, duramayarak kaldırımda yürüyen ve okula giden Nur Eylül (6) ile annesi Ayfer Başkurt’a (35) çarparak yan yattı. Servis şoförü ve 5 işçi de yaralandı. Kaza neticesinde anne ve kızı hayatını kaybetti, yaralılar ise hastanede tedavi altına alındı.

Tedavisi sonrasında sürücü Ümit O. ile şirket genel müdürü Recep K. gözaltına alındı. Ümit O. tutuklanırken, Recep K. ise serbest bırakıldı. Yaşanan olay sebebiyle maktul ailesi şikayetçi olurken, yaralılar ise şikayetlerinden vazgeçti.

"Kazadan 10 dakika önce 5 saniyelik telefon görüşmesi yaptım"

Olayla ilgili açılan davanın duruşmasına Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Ümit O., tutuksuz sanık Recep K. ve taraf avukatları katıldı. Katılan vekili Avukat Burak Şahin, tutuklu sanık Ümit O’nun kaza anında kızı ile telefonla konuşup konuşmadığını sordu. Sanık Ümit O., "Kaza yaptığım anda telefon ile konuşmuyordum ancak kazadan 10 dakika önce durakta yolcu aldığım sırada, yolcular bindiğinde kızımla 5-6 saniyelik konuştum. Kızım evden okula gittiğini söyleyince telefonu kapattım" dedi.

"Kullandığım aracın ağır bakımları hiçbir şekilde yapılmamıştır"

Meydana gelen kazada kusuru olmadığını dile getiren Ümit O., "Kaza anında üzerime düşen tüm tedbirleri aldım, kullandığım aracın ağır bakımları hiçbir şekilde yapılmamıştır. Araç 2008 modeldir. Aracın ağır bakımları haricinde diğer kilometre bakımları yapılmıştır. Ben hiçbir olumsuzluk görmedim, öncesinde kullanılan IVECO marka araçların da ağır bakımları yapılmamıştır. Ağır bakım işi yaptırmak şirketin işidir. Bizim bu konuda herhangi bir insiyatifimiz yoktur. Tutuklu olduğum süre içinde patronum olan diğer sanık eşimi ve oğlumu çağırarak suçu üstlenmemi istemiştir. Şirket avukatı kazadan 2 saat kadar sonra gelerek ’Ölenlerin geri gelmesi mümkün değil, aracın ağır periyodik bakımlarını senin yaptığını söyleyeceksin, fren hortumlarına dışarıdan müdahale ile K.A’nın kestiğini söyleyeceksin’ dedi. Kazadan önce araçla birden çok fren yapmama rağmen herhangi bir olumsuzluk görmedim. Yine şirket sahibi C.K. cezaevinde ziyaretime geldi ve şirket avukatlarıyla niye devam etmediğimi sordu. Ben de ’Yalan söylememi istiyorlar’ diye karşılık verdim. Meydana gelen kazada kusurum olmadığı için beraatimi ve tahliyemi isterim" şeklinde konuştu.

"Kazaya karışan aracın tüm bakımları sanık Ümit’e aittir"

Tutuksuz sanık Recep K. ise "Ben şirketin genel müdürüyüm, şirketin sahibi C.A. ve eşim Y.Ö.K’dir. Kazaya karışan aracın tüm bakımları sanık Ümit’e aittir, buna ilişkin görevlendirme yazısı da mevcuttur. Şirketimizde kaza yapan araç haricinde 7 tane daha araç vardı, bunların bakımlarından kullanan kişi sorumludur. Bu araçlardan bir tanesini de ben kullanıyordum. Ümit de kaza yapan aracın tüm bakımlarından sorumlu olup aracın bakımlarını kendisi yapmış ve takip etmiştir. Bu konuda benim veya başka birinin herhangi bir sorumluluğu yoktur. Sanık Ümit, şirketimizde yalnızca şoför olarak çalışan değil, aynı zamanda idari koordinatör görevi verdiğimiz kişidir. Meydana gelen kazada kusurum yoktur. Ben İstanbul’da yaşıyorum. Haftanın 3 - 4 günü Kocaeli’ye geliyorum. Araçtan kaynaklı kusurum yoktur, beraatimi istiyorum" şeklinde konuştu.

Toplam 12 yıl hapis

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, asli kusurlu bulunan Recep K.’yı "2 kişiyi taksirle öldürme" suçundan 8 yıl hapis cezasına çarptırarak tutuklanmasına karar verdi. Tali kusurlu bulunan Ümit O.’ya da "2 kişiyi taksirle öldürme suçundan" 4 yıl hapis cezası verildi. D sınıfı sürücü belgesi de 1 yıl süre ile geri alındı.