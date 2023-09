Okulda Teknolojinin Amacı Nedir?

Okulda Teknolojinin amacı nedir? Teknolojinin okullarda öğrenmenin kilit bir yönü olmasının sayısız nedeni vardır. İster beğenelim ister beğenmeyelim, teknoloji her yerde ve öğrencilerimizin teknolojiyi bilmeleri gerekir. Gelecek nesillere en iyi aktarılabilen yer tabii ki okullarımızdır.

İşte Okulda teknolojinin amaçları ve bunu daraltmak için teknolojinin eğitimdeki önemi için 10 neden;

1. Öğrenciler talep eder.

Öğrenciler sürekli sınıf dışında teknoloji ile uğraşırlar. Çocuklar etkileşimli olmayı severler ve teknoloji yoluyla öğrenme artık yaşam tarzlarının bir parçası haline gelmiştir. Ellerinde ki tablet ve telefonlar ile binlerce bilgiye anında ulaşmalarının dışında birbiri ile etkileşimleri de bu sayede hızlı olmaktadır. Ayrıca akıllı sınıflar gün geçtikçe artmakta ve öğrencilere bu sayede bilgiler daha hızlı zaman kaybı olmadan aktarılabilmektedir. Örneğin: Tablet ya da bilgisayarlar gibi taşınabilen veri depolama araçlarına ödevler ve ders notları aynı anda yazmak zorunda kalmadan aktarılmaktadır.

2. Yeni öğretmenler talep ediyor.

Teknoloji hareketi, orta öğretim sonrası eğitimde ve diğer profesyonel işlerde uygulanmıştır. Yeni öğretmenler için teknoloji, öğrenme ortamı için bir gereklilik olarak görülmektedir. Teknoloji ile gelen öğretmenler yeni teknolojileri takip ederek öğrencilerine bu bilgilere hızlı erişilebilmesi için güncel kalmanın yollarını aramaktadırlar.

3. Çocuklar dijital yerli.

Çocuklar teknolojiyi çoğu yetişkinden daha iyi bilirler. Öğrenmelerinin en kolay yolu haline geldi, çünkü hayatlarının ayrılmaz bir parçası. Sınıfta teknoloji ile uğraşmak daha iyi çoklu görev becerileri de kazandı. Bu günlerde, onsuz nasıl öğreneceklerini çok az biliyorlar. Bu bilgi önemlidir, çünkü onlar olmadan gerçek dünyada geride kalacaklardı.

4. Çocuklar kendi hızlarında öğrenebilirler.

Yılların deneyiminden, çocuklar yavaşlama ve dersler ve kavramların üzerinden geçme yeteneğine sahipler ve daha ileri düzey çocuklar devam edebilir. Ayrıca öğretmenleri çocuklara bire bir düzeyde yardım etmesi için serbest bırakır. Teknoloji kesinlikle hız anlamına gelen bir yapıttır, her alanda git gide icat edilen ve üstüne konulan şeyler daha rahat kullanım ve hız kazanmak için yapılan şeylerdir.

5. Teknoloji ile sınırlama yoktur.

Kitap dışındaki diğer bilgilere erişim, öğrencilere bir kavram öğrenmenin birçok farklı yolunu sunar. Öğretmenler öğrencilerine kendilerini meşgul eden öğretmek için değişik yöntemler bulabilir böylece öğrenim daha pratik hale geldi. Ülke çapındaki okullar gelir bakımından çeşitlidir ve çoğu öğrencinin aile geliri azdır. Okullarda teknolojinin uygulanması bu boşluğu kapatmaya yardımcı olur.

6. Teknoloji ilişkileri geliştirme yeteneğine sahiptir.

Öğretmenler teknolojiyi konu alanlarına eklediklerinde içerik uzmanı ve koç rollerine dönüşür. Teknoloji, öğrenme ve özellikle öğretme için arkadaşlarıyla işbirliği yapabilirler. Gelişen sosyal ağlar sayesinde öğrenciler ile birebir eğitim ve online eğitimler artık her evde. Bir çok eğitim portalları ve sistemler mevcuttur. Çocuklarımız evlerinden kıpırdamadan kendi oyun bilgisayarları ya da tabletlerinde artık öğrenim görebilmekte.

7. Testler çevrim içi oldu

Okulların kontrol etmediği ancak uyum sağlaması gereken bir protokol çevrim içi testtir. Çevrim içi test etmek geleceğin yoludur, ancak birçok avantajı vardır. Öğrencilerin performansının değerlendirilmesi teknoloji ile anında olabilir. Öğretmenler öğrencilerin konuyu kavramasını daha iyi izleyebilir ve anlayabilir. Zamandan kazanım, rahatlık ve bilgi araştırma konularında yardımı da göz ardı edilmemelidir.

8. Çok Sayıda Kaynak

Bilgisayarlar, tabletler ve diğer teknoloji formları, kitapta olmayan öğretmen için çok sayıda kaynak getirir. Öğrencileri heyecan verici yeni özellikler ve uygulamalarla meşgul etmekle kalmaz, aynı zamanda her çocuk farklı öğrenir ve teknoloji de bu boşluğa yardımcı olur. Günümüzde milyonlarca kaynaklara dayalı internet üzerinde bilgi dağarcığı bulunmaktadır. Her geçen gün bu aileye hala katılanlar bulunmaktadır.

9. Teknoloji çocukları meşgul eder

Bu neslin öğrencileri teknolojik öğrenenler olarak kabul edilir. En iyi etkileşimli olmayı öğrenirler ve teknoloji bunu yapmalarına yardımcı olur. Çocuklar genellikle görevde veya ilgide kalmak için mücadele ederler ve öğretmene yardımcı olacak kaynaklarla daha iyi odaklanıp daha hızlı öğrenebilirler. Aldıkları bilgiler ile tartışma ortamları yaratabilecekleri mecralar oluşmaktadır. Bir çok uygulama grupları bunlar tartışma ve sempozyum odaklı kurulmuştur. Forum gibi devasa büyüklükteki yapı taşları ile bilgiler dağıtılmaktadır.

10. İlk ve Orta öğrenim dışında başarılı olmak için teknoloji gereklidir

İster beğenelim ister beğenmeyelim, teknoloji öğrenmesi gereken temel bir kavramdır. Çok çabuk değiştiği için, çocuklar daha çabuk öğrenmeye başlıyor. Her endüstrinin birincil parçasıdır ve çevresinde bir yol yoktur. Günümüzde teknoloji, temel bilgi işlem becerilerini öğrenmekten daha fazlası anlamına geliyor. Teknoloji bugün hayatımızın her yönünün bir parçası haline geldi ve bunu anlayan öğrenciler iş dünyasında başarılı olanlar. Her evden ve her ortamdan milyonlarca veri girişlerine erişebilmek artık kişilerin okumada ki engellerini neredeyse sıfıra indirmek üzere.

