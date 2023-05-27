Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "100 öğrencisi olan her okulda bir rehber öğretmen olması zorunlu olacak" dediANKARA (İGFA) -  Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli rehber öğretmen adaylarımıza yönelik bir müjdemizi buradan paylaşmak istiyorum; anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, türü ne olursa olsun 100 öğrencisi olan her okulda bir rehber öğretmen olması zorunlu olacak.

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Okullarımızda öğrencilerimizin psikolojik sağlamlıklarını sürekli desteklemeyi sürdüreceğiz" mesajını yayımladı.