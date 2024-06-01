Balıkesir’in Bandırma ilçesinde doğaya olan düşkünlüğü ile bilinen emekli öğretmen İsmail Hakkı Kaya, uzun yıllardır kendi imkânlarıyla eğitim verdiği okulun etrafında çeşitli renklerde güller yetiştirerek çocuklara çiçek, emekli olmasına rağmen doğa ve çevre sevgisini aşılıyor.

Emekli öğretmen yetiştirdiği çiçeklerle çocukları gibi ilgilenirken, aynı zamanda da bakımını ve sulamasıyla da kendisi ilgileniyor.

İsmail Hakkı Kaya, "43 yıl sınıf öğretmenliği yaptım. 3 yıl önce de emekliliğe ayrıldım.17 Eylül İlkokulu’muzun 75 çeşit renkte gülü var. Sağ olsun okul idaresi ve veliler de çok destek çıkıyor. Okulumuzun bahçesine rengârenk çiçekler dikerek çevre güzelliği oluşturduk. Öğrencilerimiz de güllerimizi korumaktadır. Düzenli olarak bakımlarını, sulamalarını yapıyorum. Bu vesileyle de çocuklarımıza çevre ve doğa sevgisi aşılayacağıma inanıyorum. Öğrencilerimiz gülleri çok seviyorlar. Her bir çiçek bir çocuk düşüncesiyle bu gülleri yetiştirdim. Gülleri öğrencilerimiz sahiplendiler, onlar da koruyor ve suluyorlar. Çocuklarımıza doğa güzelliği, çevre temizliğini aşıladık. İdarecilerimiz de bu konuda bizlere yardımcı oluyorlar. Çocuklarımız, doğayla iç içe yaşamayı daha iyi anlayacaklar. Doğa sevgisi insana mutluluk ve huzur getirir" dedi.