Zonguldak'ta meydana gelen olayda, geçtiğimiz günlerde ormanlık alanda bulunan yanmış bir ceset, yapılan incelemeler sonucunda Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'ye ait olduğu tespit edildi. Nourtani'nin cesedi, 10 Kasım'da Kırat Mahallesi Koca Osman Sokak’ta keşfedilmişti. Bölgeye sevk edilen jandarma, polis ve sağlık ekipleri, olay yerinde delil niteliği taşıyan unsurları topladı ve toprak zemindeki ayak izlerini inceledi.

Otopsi raporu, Nourtani'nin 9 Kasım tarihinde öldüğünü ortaya koydu. Ancak ilginç bir detay ortaya çıktı; cesedin olay yerine sonradan getirildiği belirlendi. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan tanıklardan biri, Nourtani’yi kaçak maden ocağında hareketsiz gördüğünü ifade etti.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, aralarında kaçak ocağın sahibinin de bulunduğu 6 kişiyi gözaltına aldı. Ancak Nourtani'nin kesin ölüm nedeni henüz belirlenemedi. Ekipler, iki ihtimal üzerinde duruyor: Birincisi, Nourtani'nin kaçak maden ocağında iş kazası sonucu öldüğü ve ardından olayın cinayet gibi gösterilmeye çalışıldığı ihtimali; ikincisi ise gerçek bir cinayet olasılığı.

Kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için detaylı otopsi raporu beklenirken, Nourtani bugün sabah saatlerinde Acılık Hz. Ali Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazede, Jandarma geniş güvenlik önlemleri alırken, Nourtani'nin yakınları yaşanan olayın etkisiyle fenalık geçirdi.