Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin örnek projelerinden bir tanesi olan ve eğitimde fırsat eşitliği ilkesi ile hayata geçirdiği ‘Okuma Salonları’, gençlerden yoğun ilgi görmeye devam ediyor.MERSİN (İGFA) - Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren ve sıra bekleme derdi olmayan geniş kapasiteli Okuma Salonları; zengin kitap türleri, sessiz ve konforlu yapısı, ücretsiz çay, kahve ve wi-fi hizmeti ile okurların ve ders çalışmak isteyenlerin buluşma noktası haline geliyor. Çocuk ve gençlerin yanı sıra, yetişkinlerin de çok sık tercih ettiği Okuma Salonları, merkezi lokasyonları ve çalışma saatleri ile de ziyaretçilerin beğenisini topluyor.

Nerdeyse her ilçede bir Okuma Salonu bulunan Büyükşehir’in Merkez ve Hal Mahallesi Kütüphanesi’nin yanı sıra; Adres, Tarsus Ötüken Vadi ve Kleopatra, Neptün İpek Yılmaz, Halkkent, Güvenevler, Anamur ve Gülnar Okuma Salonu bulunuyor.

Tasgül: “Okuma Salonlarımız, konforlu yapısı ile tüm eğitim meraklılarını bekliyor”

Tarsus Kleopatra Okuma Salonu’nda görev yapan Öykü Tasgül, Mersin’in öğrenci şehri olarak anılan bir kent olduğunu ve böyle anılmasından da gurur duyduklarını ifade etti. Okuma Salonlarında haftanın 7 günü hizmet verdiklerini aktaran Tasgül, “Yazın serin, kışın sıcak bir yuva olan Okuma Salonlarımızda, sınırsız çay ve kahve hizmetlerimizle haftanın 7 günü konforlu bir ortam sağlıyoruz. Hafta içi sabah 08.00 ile akşam 20.00, hafta sonu ise sabah 08.00 ile akşam 17.00 saatleri arasında konuklarımızı ağırlıyoruz. Kent merkezinin yanı sıra, ilçelerde de var olan Okuma Salonlarımıza tüm eğitim meraklılarını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi’nin bu hizmeti öğrencilerin hayatına dokunuyor

KPSS’ye hazırlanan Mehmet Şerif Dursun, Kleopatra Okuma Salonu’nda verimli bir çalışma ortamı olduğunu anlatarak, “Çalışma güzel gidiyor, sınavımıza da az kaldı. Neredeyse haftanın 7 günü burayı kullanıyorum. Burada rahatlıkla çalışıyorum. Gerek açık alan, gerek hijyen açısından çok güzel. Ben köyden gelmeme rağmen, ulaşımı da benim için rahat. Büyükşehir Belediyesi’nin bu hizmeti gerçekten çok başarılı ve öğrencilerin hayatına dokunuyor” dedi.

KPSS’ye hazırlanan bir diğer vatandaş Müjde Uğur da, Kleopatra Okuma Salonu’nun merkezi bir yerde olduğu için birçok öğrencinin uğrak noktası olduğunu vurgulayarak, “Haftanın 7 günü buraya geliyor ve geç saatlere kadar çalışıyorum. Ev çok kalabalık. Burası daha sakin. Çalışma koşullarının iyi olduğunu düşünüyorum ve ulaşılabilir bir yerde. Dershaneye giden çoğu arkadaş da buraya geliyor. Kitap okumaya gelenler de oluyor. O yüzden birçok amaca hizmet ediyor” ifadelerine yer verdi.

Üniversite sınavına hazırlanan 12. sınıf öğrencisi Mert Orhan, Okuma Salonu’nun çok konforlu olduğunu ifade ederek, “Burası hem sessiz, hem de klimalı olduğu için daha rahat. Çalışmak için uygun bir ortam. O yüzden sınava hazırlanırken buraya gelip çalışıyoruz. Çok konforlu ve ücretsiz çay-kahve hizmeti de var” diye konuştu.

2 aydır Kleopatra Okuma Salonu’na gelerek KPSS’ye hazırlanan Ömer Özkaynak, “Diğer kütüphanelerde hiç yer olmuyordu. Burası bizim için her anlamda 10 numara oldu. Buraya gelmekten çok memnunum” ifadelerine yer verdi.

İlk açıldığından beri Kleopatra Okuma Salonu’nu kullanan Ebrar Bağrıaçık ise, “Haftanın 2 günü çalışıyorum. Çalışmadığım zamanların tamamında buradayım. Buradan memnun ayrılıyorum. Çünkü diğer okuma salonlarında bulamadığım şeyi burada buldum. Gerek sessizlik, gerek kişiler arası mesafe olsun önemli bir nokta” dedi.