Son olarak TFF 2. Lig ekibi Altınordu'yu çalıştıran genç teknik direktör Olcay Şahan'ın yeni adresi belli oldu.

Olcay Şahan, TFF 2. Lig ekibi Yeni Mersin İdman Yurdu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, ''Kulübümüz futbolculuk kariyerinde Beşiktaş, Trabzonspor ve A Milli Takımımızda yıllarca forma giyerek büyük başarılara imza atmış ve geçtiğimiz sezon Altınordu FK takımını çalıştıran Teknik Direktör Olcay Şahan ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır.'' ifadeleri kullanıldı.