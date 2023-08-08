UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda heyecan devam ediyor. Galatasaray, Olimpija Ljubljana ile karşı karşıya gelecek.

Maç ile ilgili tüm merak edilenler haber detaylarında.

Peki Olimpija Ljubljana – Galatasaray maçı hangi kanalda saat kaçta ?

Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı 8 Ağustos Salı günü saat 22:00'de oynanacak. Müsabaka S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

OLİMPİJA LJUBLJANA GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Olimpija Ljubljana: Vidovsek, Silva, Ratnik, Muhamedbegovic, Sualehe, Doffo, Elsnik, Florucz, Motika, Posavec, Bristic

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Oliveira, Barış Alper, Kerem, Mertens, Halil