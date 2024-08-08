Hangi Ülkenin: Fransa

Kuruluş Yılı: 1899-1950

Tam İsmi: Olympique Lyonnais

Takma İsimleri: Les Gones, Lyon, OL

Yer Aldığı Lig: Ligue 1

Kulüp Başkanı: Jean-Michel Aulas

Teknik Direktörü: Bruno Génésio

Takım Renkleri: Mavi-Beyaz-Kırmızı

Stadyumu: Park Olympique Lyonnais, Décines

Stadyum Kapasitesi: 59.186

Resmi Sitesi: www.olweb.fr

Olimpik Lyon Hakkında Bilgi

Olimpik Lyon futbol takımı, ilk olarak 1899 yılında Lyon Olimpik adı altında kurulmuştur. Daha sonra 1950 senesinde yeni ismiyle anılmaya başlamıştır. Takıma genelde kısaca OL veya Lyon da denilmektedir. Fransız takımı olan Olimpik Lyon, Fransa’nın en yüksek ligi olan Ligue 1’de mücadele etmektedir. Takımın tam ismi Olympique Lyonnais’tir. Olimpik Lyon kulübünün Les Gones, Lyon, OL olmak üzere üç tane takma ismi vardır.

Olimpik Lyon’un kulüp başkanı 1987 yılından bu yana Jean-Michel Aulas’tır. Takımın başında ise Bruno Génésio, 20 Haziran 2011 tarihinden günümüze kadar teknik direktörlük yapmaktadır. Takım günümüzde Lyon kentinin Gerland bölgesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Olimpik Lyon’un takım renkleri mavi, beyaz ve kırmızı üçlüsüdür. Kulübün yaklaşık olarak elli dokuz bin kişi kapasiteli, Park Olympique Lyonnais, Décines isminde stadyumu bulunmaktadır. Olimpik Lyon takımının resmi internet sitesine www.olweb.fr adresinden ulaşmanız mümkündür.

Olimpik Lyon Hangi Ülkenin

Cevap: Olimpik Lyon takımı, Fransa ülkesinindir.

Olimpik Lyon Takımının Başarıları

Uluslararası Başarılar

UEFA Şampiyonlar Ligi

Yarı Final : 2010

Yarı Final : 2010 UEFA Kupa Galipleri Kupası

Yarı Final : 1964

Yarı Final : 1964 UEFA Avrupa Ligi

Çeyrek Final : 1967, 1999

Çeyrek Final : 1967, 1999 UEFA Intertoto Kupası (1)

Şampiyon : 1997

Şampiyon : 1997 Barış Kupası (1)

Şampiyon : 2007

Finalist : 2003, 2005

Ulusal Başarılar

Ligue 1 (7)

Şampiyon: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

İkinci : 1995, 2001, 2010 , 2015 , 2016

Şampiyon: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 İkinci : 1995, 2001, 2010 , 2015 , 2016 Coupe de France (5)

Şampiyon: 1964, 1967, 1973, 2008, 2012

Finalist: 1963, 1971, 1976

Şampiyon: 1964, 1967, 1973, 2008, 2012 Finalist: 1963, 1971, 1976 Coupe de la Ligue (1)

Şampiyon: 2001

Finalist: 1996, 2007, 2012

Şampiyon: 2001 Finalist: 1996, 2007, 2012 Trophée des Champions (8)

Şampiyon: 1973, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2012

Finalist : 1967, 2008

Şampiyon: 1973, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2012 Finalist : 1967, 2008 Ligue 2 (3)

Şampiyon: 1951, 1954, 1989

Olimpik Lyon Takımı Oyuncuları

Rémy Vercoutre

Mathieu Gorgelin

Anthony Lopes

Théo Defourny

Jérémy Frick

Mehdi Zeffane

Henri Bedimo

Bakary Koné

Milan Biševac

Mouhamadou-Naby Sarr

Samuel Umtiti

Romaric N’Gouma

Gueïda Fofana

Clément Grenier

Yoann Gourcuff

Alexandre Lacazette

Jimmy Briand

Gaël Danic

Maxime Gonalons (takım kaptanı)

Sidy Koné

Clinton N’Jié

Yassine Benzia

Alassane Pléa

Arnold Mvuemba

Fares Bahlouli

Nabil Fekir

Zakarie Labidi

Mouhamadou Dabo

Rachid Ghezzal

Jordan Ferri

Miguel Lopes (Sporting Lizbon’dan kiralık)

Steed Malbranque

Bafétimbi Gomis

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