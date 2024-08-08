Hangi Ülkenin: Fransa
Kuruluş Yılı: 1899-1950
Tam İsmi: Olympique Lyonnais
Takma İsimleri: Les Gones, Lyon, OL
Yer Aldığı Lig: Ligue 1
Kulüp Başkanı: Jean-Michel Aulas
Teknik Direktörü: Bruno Génésio
Takım Renkleri: Mavi-Beyaz-Kırmızı
Stadyumu: Park Olympique Lyonnais, Décines
Stadyum Kapasitesi: 59.186
Resmi Sitesi: www.olweb.fr
Olimpik Lyon Hakkında Bilgi
Olimpik Lyon futbol takımı, ilk olarak 1899 yılında Lyon Olimpik adı altında kurulmuştur. Daha sonra 1950 senesinde yeni ismiyle anılmaya başlamıştır. Takıma genelde kısaca OL veya Lyon da denilmektedir. Fransız takımı olan Olimpik Lyon, Fransa’nın en yüksek ligi olan Ligue 1’de mücadele etmektedir. Takımın tam ismi Olympique Lyonnais’tir. Olimpik Lyon kulübünün Les Gones, Lyon, OL olmak üzere üç tane takma ismi vardır.
Olimpik Lyon’un kulüp başkanı 1987 yılından bu yana Jean-Michel Aulas’tır. Takımın başında ise Bruno Génésio, 20 Haziran 2011 tarihinden günümüze kadar teknik direktörlük yapmaktadır. Takım günümüzde Lyon kentinin Gerland bölgesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Olimpik Lyon’un takım renkleri mavi, beyaz ve kırmızı üçlüsüdür. Kulübün yaklaşık olarak elli dokuz bin kişi kapasiteli, Park Olympique Lyonnais, Décines isminde stadyumu bulunmaktadır. Olimpik Lyon takımının resmi internet sitesine www.olweb.fr adresinden ulaşmanız mümkündür.
Olimpik Lyon Hangi Ülkenin
Cevap: Olimpik Lyon takımı, Fransa ülkesinindir.
Olimpik Lyon Takımının Başarıları
Uluslararası Başarılar
- UEFA Şampiyonlar Ligi
Yarı Final : 2010
- UEFA Kupa Galipleri Kupası
Yarı Final : 1964
- UEFA Avrupa Ligi
Çeyrek Final : 1967, 1999
- UEFA Intertoto Kupası (1)
Şampiyon : 1997
- Barış Kupası (1)
Şampiyon : 2007
Finalist : 2003, 2005
Ulusal Başarılar
- Ligue 1 (7)
Şampiyon: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
İkinci : 1995, 2001, 2010 , 2015 , 2016
- Coupe de France (5)
Şampiyon: 1964, 1967, 1973, 2008, 2012
Finalist: 1963, 1971, 1976
- Coupe de la Ligue (1)
Şampiyon: 2001
Finalist: 1996, 2007, 2012
- Trophée des Champions (8)
Şampiyon: 1973, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2012
Finalist : 1967, 2008
- Ligue 2 (3)
Şampiyon: 1951, 1954, 1989
Olimpik Lyon Takımı Oyuncuları
- Rémy Vercoutre
- Mathieu Gorgelin
- Anthony Lopes
- Théo Defourny
- Jérémy Frick
- Mehdi Zeffane
- Henri Bedimo
- Bakary Koné
- Milan Biševac
- Mouhamadou-Naby Sarr
- Samuel Umtiti
- Romaric N’Gouma
- Gueïda Fofana
- Clément Grenier
- Yoann Gourcuff
- Alexandre Lacazette
- Jimmy Briand
- Gaël Danic
- Maxime Gonalons (takım kaptanı)
- Sidy Koné
- Clinton N’Jié
- Yassine Benzia
- Alassane Pléa
- Arnold Mvuemba
- Fares Bahlouli
- Nabil Fekir
- Zakarie Labidi
- Mouhamadou Dabo
- Rachid Ghezzal
- Jordan Ferri
- Miguel Lopes (Sporting Lizbon’dan kiralık)
- Steed Malbranque
- Bafétimbi Gomis
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