Bursa’da olmayan evi kiraya veren ve internet üzerinden satılık yedek parça ilanıyla da vatandaşları dolandıran şüpheli 8 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranırken yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık ile tehdit suçlarından aranan ve hakkında 8 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliyi fiziki takip sonucu yakaladı.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri aranması olan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. İnternet sitelerinden, araç yedek parça ve kiralık ev ilanı verip komisyon yoluyla vatandaşları dolandıran şüpheli Ali G., ekiplere izini kaybettirmek için farklı adreslerde kaldı. Hakkında 8 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatan İnfaz Büro Amirliği ekipleri, Ali G.’nin Hüdavendigar Mahallesi’nde arkadaşına ait evde kaldığını tespit etti. Fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler şüpheliyi operasyon sonucu yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ali G., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.