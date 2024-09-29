Sakarya’nın Geyve ilçesi D-650 karayolunda cenazeden dönen yaşlı adam, üst geçidi kullanmayıp yoldan karşıya geçmek isterken bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Yaşlı adama çarpmamak için ani fren yapan otomobile ise arkasından gelen otomobil çarptı. Toplam 3 araçlı zincirleme trafik kazasında 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Bilecik-Sakarya D-650 karayolu Alifuatpaşa Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Remzi Çetin (84) karayolu üzerinde bulunan üst geçidi kullanmayıp yoldan karşıya geçmek istedi. Bu esnada sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 VJ 7031 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, Remzi Çetin’e (84) çarptı. Yaşlı adama çarpmamak için aniden fren yapan 34 VJ 7031 plakalı otomobilin durması ile 3 araçlı zincirleme trafik kazası meydana geldi. 34 VJ 7031, 43 AFT 036 ve 34 ZLJ 69 plakalı otomobillerde bulunan 3 kişi de yaralandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, Remzi Çetin’in hayatını kaybettiğini belirledi. Zincirleme kazada yaralanan 3 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ölüm onu cenaze dönüşü yakaladı

Kazaya ilişkin inceleme başlatılırken, hayatını kaybeden Remzi Çetin’in Pamukova’da ikamet ettiği ve Geyve’de katıldığı cenazeden dönerken hayatını kaybettiği öğrenildi.