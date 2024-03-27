Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde dün akşam teravih namazına gittiği esnada kullandığı traktör devrilmesi neticesinde altında kalan 79 yaşındaki sürücü, hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Kaynarca ilçesi Uğurlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 79 yaşındaki Fikret Gönülal iftarın ardından teravihe gitmek için evden çıktı. Kullandığı traktör devrilen Gönülal, aracın altında kaldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Gönülal’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemelerin ardından Gönülal’ın cenazesi hastane morguna kaldırılırken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı.