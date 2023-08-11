Hırsızlık amacıyla girdiği apartmanda sakinlerle karşılaşan şüpheli, ev sahibi tarafından darp edilerek yakalandı ve sonrasında polise teslim edildi.

İddiaya göre, binadan klima malzemesi ve ayakkabı çalmaya çalışan 2 şüpheli, hırsızlık yaparken işten dönen daire sakini Fatih Salim tarafından fark edildi. Şüpheliler, ev sahibiyle karşılaşınca paniğe kapandı. Daire kapısını açan Şeyma Salim ise eşinin apartmana girdiği sırada bu durumu fark etti. Şüphelilerden biri kimliklerini açıklayamadan, diğeri ise 14 yaşındaki M.A.B. isimli şahıs, ev sahibi Fatih Salim'e yumruk atarak kaçmaya başladı. Diğer şüpheli M.A.B., üst katlara doğru kaçmaya başladı.

Fatih Salim, M.A.B.'yi kovalayarak yakalamaya çalıştı. Ancak M.A.B., açık olan bir daire kapısından içeri girdi. Evde bulunan Şeyma Salim ve çocukları büyük bir korku yaşadı. Fatih Salim, balkona kaçmaya çalışan M.A.B.'yi darbetti. Bu anlar bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İhbar üzerine polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Hızla ulaşan polis ekipleri, M.A.B.'yi gözaltına aldı. M.A.B., Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'nde işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Ümraniye İstiklal Mahallesi Meşrutiyet Caddesi'ndeki 4 katlı bir binada gerçekleşti. Olayın mağdurlarından Şeyma Salim, yaşadıklarını şu şekilde anlattı: "Akşam eşim işten dönüyordu ve telefonda konuşuyorduk. Ben içeri girdim, giyindim ve kapıyı açtım. Yaklaşık 30 saniye sonra bağrışmalar ve sesler duyduk. Hırsızlar apartmana gelmiş, terlik ve ayakkabı çalmışlar, kapılara bakınıyorlarmış. Eşim bağırınca korkup kaçmışlar. Kapıyı kapatamadan hırsızlardan biri kapıyı iterek içeri girdi. Çocuklar da vardı, çok korktuk. Hırsız balkona doğru kaçmaya başladı, eşim de arkasından geldi. Arbede yaşandı, çünkü can güvenliğimiz tehlikede idi. Ben kapıyı kapatmaya çalıştım ancak içeri daldılar. Gerçekten çok korkunçtu. Polis geldi, zor bir durumdu."

Mahallede esnaflık yapan bir kişi ise yaşananları şu şekilde ifade etti: "Dün karşıda otururken birden kavga sesleri duydum. Yukarıda balkonda birileri birbirine vuruyordu. Hırsız olduklarını söylüyorlardı, ellerinde bir şey yoktu. Sonrasında polis ekipleri geldi. Çocuğu polis arabasına aldılar ve karakola götürdüler."