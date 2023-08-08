Bahçe çimlerini sularken elektrik akımına kapılan 68 yaşındaki Ali Poyraz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Balıkesir’in Burhaniye'ye bağlı Ören Mahallesi'ndeki bahçesinde çimleri sulayan bir çocuk babası Ali Poyraz, suyun çıplak elektrik kablolarına temas etmesi sonucu akıntıya kapılarak ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Poyraz ambulansla hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Poyraz, bir gün sonra hayatını kaybetti. Emekli katip Ali Poyraz'ın cenazesi, Geriş Mahalle Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Geriş Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda mahalle sakini katıldı. İlgililere yazdığı dilekçelerle Reşitköy barajı da dahil olmak üzere birçok devlet yatırımının satın alınmasına katkıda bulunan Ali Poyraz'ın ölüm haberi, sevenleri başta olmak üzere birçok hayranını üzdü.