14 Mayıs seçimlerine Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Kahramanmaraş Milletvekili seçilen Ömer Oruç Bilal Debgici, seçim bölgesinde yaptığı ziyarette Kahramanmaraşlı hemşehrilerine teşekkür etti. Tural ŞAHBAZLI (KAHRAMANMARAŞ İGFA)

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ve Ak Parti teşkilatı mensupları ile birlikte esnaf ve vatandaşları ziyaret eden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, burada vatandaşlara 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur ittifakına göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür etti ve 28 Mayıs’ta yapılacak olan ikinci tur seçimlerinde daha güçlü destek istedi.

Ziyaret sonu yaptığı değerlendirmede Milletvekili Debgici: “Öncellikle Kahraman şehrimize, hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Son yapılan seçimlerde her zaman olduğu gibi Ak Partimizi birinci parti olarak en güzel şekilde desteklediler. Ve Cumhurbaşkanımıza Kahramanmaraş’tan en yüksek oy veren büyükşehir olarak gereğini yaptılar. Ama birinci turda biliyorsunuz %49,52 ile Cumhurbaşkanımız seçimi açık ara seçimi önde tamamladı ama seçilme yeterliliği olan %50+1’e ulaşılmadığı için seçim ikinci tura kaldı. Biz de bugün hemşehrilerimize hem teşekkür ziyareti yapıyoruz, hem de 28 Mayıs’ta yapılacak olan ikinci tur seçimleri için destek istiyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 20 Mayıs tarihinde Kahramanmaraş’a ziyareti dolayısıyla Debgici, tüm Kahramanmaraşlıları saat 17:00’da Kahramanmaraş Valiliği önüne beklediğini ifade etti.