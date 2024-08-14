Dilovası’na Osmangazi Köprüsü ve deniz manzaralı sosyal tesis kazandırılacak. Çalışmalar tamamlandığında tesis, vatandaşlara deniz manzarası eşliğinde doğa ile iç içe huzurlu bir ortam sunacak.

Dilovası Belediyesi, Seyir Tepesi Sosyal Tesisleri’ni bizzat işleterek, vatandaşlara kaliteli ve uygun fiyatlı hizmet sunmayı hedefliyor. Tesisler, Diliskelesi Mahallesi’nde hem Osmangazi Köprüsü hem de deniz manzarası eşliğinde doğa ile iç içe huzurlu bir ortam sunuyor.

Tesislerin Dilovası’nın yeni gözde mekanları arasında yer alacağını söyleyen Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, "Hem halkımızın hem de misafirlerimizin Osmangazi Köprüsü ve deniz manzarasının keyfini çıkarabileceği, çeşitli lezzetler tadabileceği bir mekan oluşturduk. Tesislerimizi belediyemiz bizzat işletecek, böylece halkımıza kaliteli hizmeti uygun fiyatlarla sunacağız. Bu tesisi bize kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tahir Büyükakın’a bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.