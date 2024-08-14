İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ), her yıl düzenlediği ve büyük ilgi gören Delightful İstanbul Yaz Okulu’nu 2024 yılında da başarıyla tamamladı. Bu yıl, program 34 farklı ülkeden 200 öğrenciye ev sahipliği yaparak uluslararası bir buluşma noktası haline geldi. Akademik programların yanı sıra kültürel ve sosyal etkinliklerle dolu geçen yaz okulu, öğrencilere unutulmaz deneyimler sundu.

İstanbul Aydın Üniversitesinin parlayan yıldızı olan Delightful İstanbul Yaz Okulu, 2024 yılında bir kez daha dünya genelinden gelen öğrencileri bir araya getirdi. 34 farklı ülkeden gelen 200 öğrenci, hem İstanbul’un büyüleyici atmosferini deneyimledi hem de akademik bilgi dağarcıklarını genişletti. Program, öğrencilerin farklı kültürlerle kaynaşmasını sağlarken, uluslararası dostlukların kurulmasına da imkan tanıdı.

Zengin akademik içerik ve renkli etkinlikler

Delightful İstanbul 2024 Yaz Okulu, katılımcılarına sadece akademik bilgi sunmakla kalmadı, aynı zamanda İstanbul’un tarihini ve kültürünü yakından tanımalarını sağlayan renkli etkinliklerle dolu bir program sundu. Öğrenciler, Dijital Pazarlama, Pazarlama İletişimi, Marka Yönetimi, Gastronomi, Çok Kriterli Karar Verme, Nörobilim, Genetik, Uluslararası Kuruluşlar ve Türk Sanatının Keşfi gibi geniş yelpazedeki derslerle bilgi birikimlerini artırdı.

Ayrıca, program boyunca Türkçe dil eğitimi de verilerek öğrencilerin dil becerilerini geliştirmeleri sağlandı. Bu, öğrencilerin hem Türkiye’de geçirdikleri süre boyunca günlük hayatta daha rahat iletişim kurmalarına hem de Türk kültürünü daha derinlemesine anlamalarına yardımcı oldu.

İstanbul’un tarihi ve kültürel zenginlikleriyle tanışma

Yaz okulunun önemli bir parçası olan kültürel geziler kapsamında, öğrenciler İstanbul’un tarihi ve kültürel mekanlarını keşfetme fırsatı buldu. Topkapı Sarayı, Sultanahmet Meydanı, Boğaz Turu, Ortaköy, Çamlıca Kulesi, Koç Müzesi, Pier Loti Tepesi ve Taksim gibi İstanbul’un simge yerlerini ziyaret eden öğrenciler, rehberler eşliğinde bu mekanlar hakkında derinlemesine bilgi aldı.

Mezuniyet heyecanı ve kültür elçileri

Programın son gününde, Delightful İstanbul 2024 Yaz Okulu’na katılan öğrenciler için bir mezuniyet töreni düzenlendi. Mezuniyet töreni, öğrencilerin başarılarını kutlamak ve onların İAÜ ailesinin bir parçası olduklarını vurgulamak amacıyla büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. 200 öğrenci, İAÜ’den aldıkları eğitimle birlikte, ülkelerine geri dönerken birer kültür elçisi olarak İstanbul’da edindikleri bilgi ve deneyimleri paylaşmak üzere uğurlandı.