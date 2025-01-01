Bu arada Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye ve Eminönü Yeni Camii başta olmak üzere camilerde sabah namazının kılınmasının ardından katılımcıların oluşturduğu kortejler, Gülhane, Sirkeci, Eminönü son olarak da Galata Köprüsü'ne ulaşmak üzere ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla sloganlar eşliğinde yürüyüşe başladı.

Yürüyüşte, "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa, Bir Güneş Doğuyor" yazılı pankart da taşındı.

https://twitter.com/a_uraloglu/status/1874376948878885053

"GALATA'DAN YÜKSELEN SES, MAZLUM FİLİSTİN'İN ONURUDUR"

Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zulme karşı dimdik duran kardeşlere selam olmasını dileyerek, "Galata'dan yükselen ses, mazlum Filistin'in onurudur" mesajı verdi.

Ellerinde Türk ve Filistin Bayrakları olan vatandaşların Gazze'ye destek için kefiye taktıkları görüldü.