Bilecik'in Yenipazar ilçesine bağlı Kükürt Köyü'nde çiftçilere yönelik bilgilendirme eğitimi düzenlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından organize edilen eğitim programında, üreticilere zirai mücadele ilaçlarının reçetelendirilmesi, Tarım Sigortaları (TARSİM), toprak analizi ve tarımsal desteklemeler konularında kapsamlı bilgiler verildi. Gerçekleştirilen eğitimde, bilinçli tarım uygulamalarının önemi vurgulanırken, üreticilerin verimliliğini artırmaya yönelik güncel yöntemler ve destek mekanizmaları detaylı şekilde aktarıldı. Katılımcı çiftçilerin yoğun ilgi gösterdiği programda, merak edilen konular da uzmanlar tarafından yanıtlandı.

Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, 'Üreticilerimizin bilinçli ve verimli tarım yapmalarına katkı sunmayı amaçlayan bu eğitimlerde, güncel uygulamalar ve destek mekanizmaları hakkında detaylı bilgiler paylaşıyoruz. Katılım sağlayan tüm çiftçilerimize teşekkür ederiz' dedi.