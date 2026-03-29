Tekirdağ'da çöp konteynerlerine ve farklı noktalara kaçak şekilde inşaat malzemesi döken iki araca zabıta ekipleri tarafından toplam 180 bin TL idari para cezası uygulandı.

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde zabıta ekiplerinin yaptığı kontrollerde, çöp konteynerlerine ve muhtelif alanlara izinsiz şekilde inşaat atığı döktüğü tespit edilen iki ayrı araç hakkında işlem yapıldı. Kaçak döküm yaptığı belirlenen araç başına 90 bin TL idari para cezası kesildi.

Yetkililer, çevreyi kirleten bu tür uygulamalara karşı denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirterek vatandaşlara da duyarlılık çağrısında bulundu. Kaçak döküm olaylarının tespiti için vatandaşların, Zabıta Müdürlüğü'nün 0 552 952 20 90 numaralı WhatsApp ihbar hattına fotoğraf ve video gibi kayıtlarla bildirimde bulunabileceği ifade edildi.