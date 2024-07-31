Tekirdağ Çorlu’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, telefon direğine çarparak bağ evinin bahçesine daldı.
Kaza, Çorlu - Süleymanpaşa yolu üzeri Çorlu Trafo Merkezi mevkisinde meydana geldi. Süleymanpaşa istikametine seyreden B.Y. (29) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Önce telefon direğine çarpan otomobil daha sonra bağ evi bahçesine daldı. Kaza sonrası yaralanan otomobil sürücüsü B.Y. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaynak: iha