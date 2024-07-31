İzmir'de takip mesafesine uymadığı iddia edilen bir motosiklet ile dört otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, altı kişi ise yaralandı. Kaza, İzmir'in Menderes ilçesinde, Gümüldür yolu çıkışında meydana geldi. Gümüldür yönünden Menderes istikametine seyir halindeki motosikletin, dört otomobille çarpıştığı kazada, motosiklet sürücüsü 39 yaşındaki Emre A. yaşamını yitirdi. Yaralanan altı kişi ise çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın detayları ve nedenleri hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: Demokrat Gazetesi