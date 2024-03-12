Online alışveriş platformu Ramazan ayında, kullanıcılarına her gün farklı kuponlarla avantajlı alışveriş yapma imkanı sundu.

Türkiye’nin önde gelen alışveriş platformlarından n11, Ramazan ayında da kullanıcılarına avantajlarla dolu bir alışveriş deneyimi sunuyor. Bereketin, bolluğun ve paylaşmanın en yoğun yaşandığı Ramazan ayında, kullanıcılarına her gün farklı kuponlarla avantajlı alışveriş yapma imkanı sunduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre Ramazan kolilerinden temel gıda ihtiyaçlarına, elektrikli ev aletlerinden sofra aksesuarlarına kadar geniş ürün yelpazesiyle sunan platform, ürün temalarıyla kullanıcılarının aradıklarını kolaylıkla bulmalarını sağlıyor. Ramazan boyunca platformun, her gece 22.00 ile 06.00 saatleri arasında ana sayfasından duyurulan ve her gün değişen tutarlardaki sahur kuponlarıyla kullanıcılarının avantajlardan yararlanmasını sağlayacağı bildirildi.