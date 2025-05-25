Buna göre, internet üzerinden yapılan alışverişlerde cayma hakkını kullanan tüketicilerden iade kargo ücreti talep edilemeyecek. Ayrıca cep telefonu, tablet, akıllı saat ve bilgisayar gibi ürünlerde daha önce getirilen cayma hakkı kısıtlamaları kaldırılarak, bu ürünler de cayma hakkı kapsamına alındı.

Resmi Gazete’de Yayımlandı, 1 Ocak 2026’da Yürürlüğe Girecek

Ticaret Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından “Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” duyuruldu. Yapılan düzenlemelerin 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Bakanlık, değişikliklerin ilk olarak 23 Ağustos 2022’de yayımlanan yönetmelikte yer aldığını, ancak kamuoyundan gelen talepler ve Tüketici Konseyi’nin değerlendirmeleriyle son haline ulaştığını belirtti.

Kargo Masraflarını Satıcı Karşılayacak

Özellikle tüketicilerin cayma hakkını kullanmaları durumunda ürünün iade kargo ücretinin alıcıya yüklenmesi yönündeki uygulama geri çekildi. 4 Eylül 2024’te toplanan 28. Tüketici Konseyi’nde yapılan değerlendirmeler sonucunda, iade kargo ücretlerinin satıcı veya hizmet sağlayıcı tarafından karşılanması gerektiği kararlaştırıldı. Böylece tüketiciler herhangi bir ekstra masraf ödemeden ürün iadesi gerçekleştirebilecek.

Bakanlık açıklamasında, “Tüketicilerimizin ekonomik haklarının korunması adına yapılan bu düzenlemeyle, mesafeli sözleşmelerde cayma hakkının etkin şekilde kullanılabilmesi sağlanmıştır” denildi.

Elektronik Ürünlerde Cayma Hakkı Devam Edecek

Daha önce bazı elektronik ürünlerde cayma hakkının kullanılamayacağına dair getirilen sınırlama da yürürlükten kaldırıldı. Böylece cep telefonları, akıllı saatler, bilgisayarlar ve tabletler gibi ürünlerde de tüketiciler, 14 gün içinde hiçbir gerekçe göstermeden ve cezai şart ödemeden cayma hakkından faydalanabilecek.

Arabuluculuk Bilgisi Zorunlu Hale Gelecek

Yine 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek bir diğer önemli düzenleme ise, tüketici uyuşmazlıklarında arabuluculuk şartının ön bilgilendirme formunda açıkça belirtilmesi olacak. Tüketici ile satıcı arasında doğabilecek parasal uyuşmazlıklarda dava açmadan önce arabulucuya başvurulması gerektiği bilgisi, satış sözleşmesi öncesinde tüketiciye yazılı olarak sunulacak.

Açıklamada, “Tüketicinin bilinçlendirilmesi ve ekonomik çıkarlarının korunması için yasal düzenlemelerde titizlikle çalışılmaktadır” ifadeleri yer aldı.