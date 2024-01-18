27.04.1981 tarihinde İnegöl`de doğdu. İlk ve orta öğrenimini İnegöl`de tamamladı. 1999 yılında İnegöl Yabancı Dil Ağırlıklı Lisesi`den mezun olan Onur METİNBAŞ , Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü`nden 2005 yılında mezun olmuştur. İş hayatına Prof Dr. Selçuk YAHŞİ` nin kurucusu olduğu özel bir enerji firmasın `da başlamıştır. 2007-2022 yılları arasında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü`nde Elektrik-Otomasyon Grup Şefi, Proje Mühendisi ve Yöneticisi, Enerji Grup Yöneticisi olarak görev yapan Onur METİNBAŞ; İnegöl Organize Sanayi Bölgesinde elektrik ve enerji alt yapılarının kurulmasında, alt yapı projelerinin oluşturulmasında, Türkiye`de ilkler arasında yer alan İnegöl Atıksu Arıtma Tesislerinin, Atık Çamur Kurutma ve Yakma Santralleri ile Enerji ve Isı Üretim Santrallerinin kurulması, OSB Enerji Scada Sistemlerinin kurulması gibi bir çok projenin hayat geçirilmesinde ve bu tesislerin işletilmesinde yer almıştır.

Organize Sanayi Bölgelerine ve Organize Sanayi Bölgelerindeki fabrikalara enerji yöneticisi ve danışmanlığı yapan Onur METİNBAŞ, 2021 yılından itibaren kendi gibi mühendis olan bir arkadaşı ile mühendislik, taahhüt ve enerji firması kurmuş, kurmuş olduğu firmada genel müdür olarak iş hayatında faaliyet göstermeye devam etmektedir. Aynı zamanda Elektrik Mühendisleri Odası İnegöl Temsilcisi olup İnegöl yerelinde çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev yapmıştır.

9 Mart 2020 yılında Ali BABACAN tarafından kurulan Deva Partisinde kurucu yönetim kurulu üyeliği yapmış, 2020-2023 yılları arası Deva Partisi İnegöl İlçe Başkanlığında İlçe Başkan Yardımcısı ve İlçe Sekreterliği görevini yürütmüştür. 21 Temmuz 2023 tarihinde Deva Partisi İnegöl İlçe Başkanı olmuştur.