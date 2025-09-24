Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nın başarılı oyuncusu Onuralp Bitim, sarı-lacivertli takımla ilk maçında ilk kupasını kazandığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda Fenerbahçe, Beşiktaş’ı 85-83 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Onuralp Bitim, "Çok mutluyum. Hislerimi tarif etmek benim için zor. Çocukluk aşkımla ilk maçımda ilk kupama ulaştım. Avrupa’nın en iyi takımının bir parçası olduğum için, bu güzel taraftarın önünde zaferle başladığımız için çok mutluyum. Boynumdaki madalya, Fenerbahçe Müzesi’ndeki birçok madalyadan biri olacak ama benim için çok anlamlı olacak. Umarım bu sezon ve önümüzdeki zamanlarda kazanacağımız kupaların ve madalyaların ilki olur bu" ifadelerini kullandı.

"Avrupa’nın en büyük kulübüne geldim"

Sarı-lacivertli basketbolcu, Avrupa’nın en büyük kulübüne geldiğini dile getirerek, "Avrupa’nın en büyük kulübüne, en iyi koçuna ve en iyi takımına geldim. Şu anda beklentiler çok yüksek ama bu beklentileri karşılayabilecek bir takımımız var. Her zaman yaptığımız işi yaparak kazanmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Avrupa’nın tartışmasız en iyi koçu"

Başantrenör Sarunas Jasikevicius’tan da övgüyle bahseden Onuralp, "Kendisi oyunculardan ne istediğini belli eden, Avrupa’nın tartışmasız en iyi koçu. Bugünkü maçta da o ve takım arkadaşlarım bana güvenip destek oldukları için gerçekten minnettarım. Güzel, zor, bazen kötü ve üzücü ama zaferlerle biten maceralarımız olacaktır. Fenerbahçe taraftarına gönülden teşekkür ediyorum. Ben de Fenerbahçe taraftarıyım. Onları çok seviyorum. İlk maçtaki ilk kupamız hayırlı olsun, Fenerbahçe var olsun" diyerek sözlerini noktaladı.