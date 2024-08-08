Hangi Ülkenin: Türkiye

Kurucusu: Fikret Öztürk

Kuruluş Tarihi: 1992

Resmi Site: www.opet.com.tr

Opet Hakkında Bilgi

Opet, 1992 yılında Fikret Öztürk tarafından kurulmuş bir petrol şirketidir. OPET Petrolcülük A.Ş şirketi, ticari ve endüstriyel yakıtlar, perakende satışlar, madeni yağlar, depolama ve uluslararası ticaret alanlarında hizmet veren bir şirkettir.

Opet Tarihi

1992 senesinde Öztürk Group Yönetim Kuruluş Başkanı Fikret Öztürk tarafından kurulmuştur. 2002 yılının sonunda Koç Holding Enerji Grubu Opet’in %50’sine ortak olmuştur. Opet, kuruluşundan bu yana alt yapı yatırımlarına ağırlık vermiştir. OPET’in depolama kapasitesi, 2010 yılı itibariyle 1.076.318 metreküpe ulaşmıştır. 98 oktan kurşunsuz benzini Türkiye’ye ilk kez getiren firma Opet’tir ve Ultra Euro Diesel motorini Avrupa’dan önce Türk tüketicisinin kullanımına sunan şirkettir. Halen daha Türkiye’nin 2. büyük akaryakıt dağıtım şirketi olan OPET’in SUNPET markası ile birlikte toplamda 1200’ün üzerinde istasyonu bulunmaktadır.

Opet Hangi Ülkenin

Cevap: Türkiye

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