Kasım ayı verilerine göre büyükşehirlerde kira bedeli asgari ücretin 1 buçuk katına çıktı. Asgari ücrete yüzde 49 oranında zam yapılmasının kiracılara etkisini değerlendiren Birevim Genel Müdürü Av. Mahir Orak, “Asgari ücretteki artışın kiracıların yaşam standardını artırmasını beklemiyoruz. Çünkü enflasyon etkisi yılın ikinci yarısına kadar sürecek ve buna bağlı olarak kira bedelleri de güncellenecek. Biz Tasarruf Finansmanı ile herkesin bir evi ve arabası olsun diye faizsiz, peşinatsız, ara ödemesiz bir sistem kurduk. Bu sisteme dahil olan vatandaşlarımız, aylık asgari ücret tutarında bir taksit ödemesi ile kendi evinin sahibi olabiliyor” dedi.

Asgari ücret, emekli ve memur zamları ülke gündemini meşgul ederken konuya ilişkin bir açıklama da Tasarruf Finansmanı sektörünün temsilcilerinden geldi. Birevim Genel Müdürü Av. Mahir Orak, “Asgari ücret artışı, emekli ve memur zamlarını kiracılar nezdinde değerlendirmek, içerisinde yer aldığımız sektörün ve Birevim’in temel meselesidir. Asgari ücretteki artışın kiracıların yaşam standardını artırmasını beklemiyoruz. Enflasyon etkisi yılın ikinci yarısına kadar sürecek ve buna bağlı olarak kira bedelleri de güncellenecek. Biz bugün bu şartlar altında, vatandaşımızın konfor alanını nasıl genişletebiliriz, aylık gider dengesini bozmadan kendi ev ve araçlarına sahip olmalarını nasıl sağlayabiliriz diye düşünüyoruz. Büyükşehirlerde kira bedelinin asgari ücretin 1 buçuk katına çıkması, iki asgari ücret ile geçinmeye çalışan bir hanede ciddi bir gider kalemine dönüşüyor. Biz Tasarruf Finansmanı ile herkesin bir evi ve arabası olsun, kira derdinden kurtulsun diye faizsiz, peşinatsız, ara ödemesiz bir finansman sistemi kurduk. Bu sisteme dahil olan vatandaşlarımız, aylık asgari ücret tutarında bir taksit ödemesi ile kendi evinin sahibi olabiliyor. Sözün özü; Tasarruf Finansmanı sisteminde asgari ücret ile ev sahibi olmak, kiracı olmaktan daha kolay” diye konuştu.

“Ülke olarak ekonomik açıdan zor bir dönemden geçtik, geçiyoruz. Bu zor şartlar altında dahi ‘insana fayda’ prensibimizden bir an bile ödün vermedik. Vatandaşlarımızı en kolay şekilde ev ve araç sahibi yapmaya devam ettik” diyen Av. Mahir Orak, kişiye özel tasarruf planı oluşturduklarını söyleyerek her kesimden insana hizmet sunduklarının altını çizdi.