Ordu Büyükşehir Belediyesi, yolların konforunu artırmak adına çalışmalarını sürdürüyor.

ORDU (İGFA) - Türkiye’nin kırsal yol ağı en geniş ili Ordu’da kırsal mahallelerin ulaşım standardı artırılmaya devam ediyor. Ekipler bu kapsamda Mesudiye’nin Darıcabaşı Mahallesinde toplam 4,7 km’lik güzergahı da asfalt konforuyla buluşturarak vatandaşlara modern ulaşımın kapılarını açtı.

ULUBEY’E DE ULAŞIM SAĞLIYOR

Mahalle halkının uzun yıllardır beklediği çalışmalar tamamlandı. Yaklaşık 1000 vatandaşa hizmet veren mahalle yolu Mesudiye Akpınar ve Pınarlı Mahalleleri ile Ulubey’in Çağlayan Mahallesi halkına da hitap eden önemli bağlantı yollarından birisi olarak öne çıkıyor.

ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

4,7 km’lik güzergahta çalışmaların tamamlanmasıyla vatandaşların yıllardır beklediği yol özlemi sona erdi. Vatandaşlar önemli bir sorun teşkil eden tozdan kurtuldukları için memnuniyetlerini dile getirerek Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve ekibine teşekkür etti.