Ordu Büyükşehir Belediyesi, Aybastı ilçesine şehirlerarası ulaşımı kolaylaştıracak modern bir otobüs terminali kazandırıyor.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi, Aybastı ilçesine modern bir şehirler arası otobüs terminali kazandırıyor. Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan ve uzun süredir kullanılmayan bina, kapsamlı bir onarımın ardından ilçe halkının hizmetine sunulacak. Çalışmanın yüzde 95’ini tamamlayan ekipler ilçe otogarını kısa sürede hizmete sunmayı amaçlıyor.

Aybastı-Fatsa karayolu üzerinde bulunan terminal, şehirlerarası ve ilçe bağlantılı otobüs seferlerinin düzenli şekilde organize edilmesini sağlayacak. Böylece yolcular güvenli ve konforlu bir seyahat imkanına kavuşurken, şehir merkezindeki trafik yükü de hafifleyecek.

ÇALIŞMALARDA SONA GELİNDİ

Toplam 2.200 metrekare alan üzerinde 3 katlı olarak hizmet verecek binada, Büyükşehir Belediyesi ekipleri yoğun bir çalışma yürütüyor.

Çalışmalar kapsamında dış cephe sıva ve boya onarımı, çatı parapetinde alüminyum kompozit kaplama, yağmur borusu imalatı, cephe kat silmesi ve sütun imalatları, bina girişi cam sundurma, mekanik ve elektrik tesisat işleri büyük ölçüde tamamlandı.

Çalışmaların yüzde 95’i bitirildi. Kısa süre içinde tamamlanacak proje ile Aybastı, modern bir otogara kavuşmuş olacak.