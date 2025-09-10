Kocaeli İzmit Oyuncak Müzesi’nde çocukların hayal gücünü geliştiren eğitici atölyeler, Eylül ayında da özel temalarıyla miniklerle buluşuyorKOCAELİ (İGFA) - Hayal gücünü renklere, oyunları ise unutulmaz anılara dönüştüren İzmit Oyuncak Müzesi’nde çocuklar için hazırlanan eğitici atölyeler yeni etkinliklerle sürüyor. Miniklerin el becerilerini geliştirdiği, ailelerin çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirdiği atölyeler, 13-14 Eylül’de birbirinden özel temalarla İzmitlileri bekliyor.

13 EYLÜL’DE SONBAHARA ÖZEL ATÖLYE

13 Eylül Cumartesi günü saat 11.00’de 4-5-6 yaş grubuyla, saat 15.00’te ise 7 yaş grubuyla “Sonbahar Mevsimine Özel: Ebeveyn Katılımlı Keçeden Yağmur Bulutu Atölyesi” yapılacak. Atölyede keçe, artık keçeler, dikiş malzemeleri, boncuklar ve düğmeler kullanılacak. 10 aile kontenjanıyla gerçekleştirilecek etkinlikte çocukların aileleriyle birlikte üretim yaparak paylaşma, yardımlaşma ve iş birliği duygusunu geliştirmeleri, farklı materyallerle deneyim kazanmaları ve doğa olaylarını sanat yoluyla keşfetmeleri hedefleniyor.

14 EYLÜL’DE AİLE TEMALI DUVAR SÜSÜ ATÖLYESİ

14 Eylül Pazar günü ise saat 11.00’de 4-5-6 yaş grubuyla, saat 15.00’te 7 yaş grubuyla “Aile Temalı Duvar Süsü Atölyesi” düzenlenecek. Ev çatısı şeklinde mukavva şablonları, fon kartonları, pamuk ip, delgeç ve keçeli kalemlerle yapılacak atölyeye 20 çocuk katılabilecek. Çocukların kendi aile bireylerini resmederek aidiyet duygularını güçlendirmesi, ince motor becerilerini geliştirmesi ve ortaya çıkan ürünü evde sergileyerek atölye deneyimini günlük yaşamına taşıması amaçlanıyor. İzmit Belediyesi, tüm çocukları ve ailelerini Oyuncak Müzesi’nin keyifli atölyelerine davet ediyor.